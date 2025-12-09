1990年代のリヴァプールのストライカーであり、かつての悪童としても知られているロビー・ファウラー氏が顔の皮膚がんを取り除く手術を受けたことを自身の『X』で明かした。現在50歳のファウラー氏は手術前後の写真を投稿し「早期発見だったので問題なし」とファンに伝えている。「これがビフォー&アフターだ。最近、周囲の人に同じことを言っている。皮膚のシミや斑点を検査してもらってみろ。基底細胞癌の可能性がある。幸い