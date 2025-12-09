アブダビの地でも決勝で結果を残せずに苦戦を余儀なくされた角田(C)Getty Imagesレッドブルの角田裕毅は、現地時間12月7日に行われたF1の今季最終戦となるアブダビGPで14位と振るわず。ドライバーズランキング17位で1年を終えた。来季はF1でのレギュラーシートを失い、レッドブルでテスト兼リザーブドライバーとして裏方に回る。【動画】角田裕毅は危険だった!? ノリスが「恐い」と振り返った攻防をチェック来季のシートを失っ