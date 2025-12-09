サッカー元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗さんの妻で、昨年８月に第３子を出産したタレント・丸高愛実が、結婚９周年を報告し、夫婦ショットを披露した。丸高は９日までに自身のインスタグラムを更新。「結婚９周年いつもありがとう１０年目もよろしくね」と記し、柿谷との２ショットを投稿。「毎日つけられる“ファミリーリング”が欲しくて、作っていただきました家族それぞれの誕生石を入れてもらって、左のリングは結婚指