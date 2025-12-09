原子力規制庁によりますと、8日に青森県で震度6強を観測した地震により、青森県六ヶ所村にある使用済み核燃料の再処理工場で燃料プールの水があふれたということです。あふれた水の量は450リットルほどでした。プールの水位は通常の範囲に収まっていて安全上問題はないということです。