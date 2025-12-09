º£Ç¯¤ÎÏÃÂê¤Î¿Í¤ò½¸¤á¤¿ÊÑ¤ï¤ê±©»ÒÈÄ¡á£¸Æü¡¢¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹º£Ç¯ÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¤¿¿Í¤òÉÁ¤¤¤¿Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¡ÖÊÑ¤ï¤ê±©»ÒÈÄ¡×¤ÎÅ¸¼¨¤¬£¸Æü¡¢¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹¡Ê²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡Ë¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¿Í·ÁÀìÌçÅ¹¡Öµ×·î¡×¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¤ÎÀ©ºî¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿­Î¾Áª¼ê¤é£±£²¿Í¤¬£¹ÅÀ¤Î±©»ÒÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤ÆË¬¤ì¤¿¿Í¤ÎÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡££±£±Æü¤Þ¤Ç¡£Æ±Å¹¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ï£²£³²óÌÜ¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤é¤ÏÂç¥Ò¥Ã