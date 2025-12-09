にぎわう夜の繁華街が一時騒然としました。福岡市博多区中洲で8日夜、ワゴン車が車止めなどに接触しながら走行し、運転していた男が酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。8日午後11時ごろ、福岡市博多区中洲で黒いワゴン車が道路脇の車止めなどに接触しながら走行しました。警察官らが追跡しワゴン車は現場近くで停止しました。ワゴン車を運転していた男からは基準値の3倍を超えるアルコールが検出されたため、警察は酒気帯