オリックス・若月が8日、契約更改交渉に臨み、5000万円増の年俸1億8000万円でサインした。12年目で初のベストナイン、2度目のゴールデングラブ賞を受賞した選手会長。交渉の席では湿度の高い本拠・京セラドーム、海に近い大阪・舞洲にある球団施設の湿気対策を要望した。「ドームも湿度が高いので、バットがすごく重くなったりするので。乾燥室だったり、乾燥機があったらいいですね、と」遠征時の移動の疲労軽減を目的にカ