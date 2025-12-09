和菓子の枠にとらわれない新しい菓子の世界を創出するブランド、「Not Wagashi」。その最新作「クリスタルバターサンド《薔薇文様酪菓》」が、12月20日から東京工場で発売されます。美術工芸品のように洗練されたデザインと、新しい食感の求肥入りバターサンドが特徴で、透明感のある水晶（琥珀羹）の中にキャラメルとバター練り物が封じ込められています。 美術工芸品のような「クリスタルバターサンド