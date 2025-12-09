中日の大島が、来季からバンテリンドームに新設されるホームランウイングを“追い風”に、自身4年ぶりとなる本塁打に意欲を示した。「1本くらい打ちたい。チームが困っている場面で打てたらいい」と、22年4月2日広島戦（バンテリンドーム）以来のアーチを描いてチームに貢献する構え。この日は名古屋市の日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院を慰問し、「まだまだ変われるように」と、さらなる進化を誓った。