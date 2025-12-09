広島は8日、来年1月1日付の人事を発表し、今季限りで現役引退した上本崇司氏（35）が裏方として新たに球団業務に携わる。肩書は「情報処理部情報分析課アナリスト」。野手専任で2軍を担当し、若ゴイのパフォーマンス向上を促す重要な役割を担う。「選手のためにしっかり仕事をして（球団に）恩返しできれば」と抱負を口にした。涙に暮れた10月4日の現役最終打席から65日。貴重なユーティリティープレーヤーとして、ムード