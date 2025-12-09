伝統野菜「弘岡カブ」を扱う「石元食品」先代社長の石元健二さん＝4日、高知市高知市春野町の弘岡地区で栽培される伝統野菜「弘岡カブ」の収穫が始まった。歯触りと甘さが魅力で、漬物にして食べる冬の味覚だ。主要な農家は現在3世帯のみで希少な食材となっている。直径20センチほどで約1キロが平均的なサイズ。70年以上弘岡カブを扱う同市の漬物店「石元食品」によると、稲の裏作として江戸時代から生産してきた。先代社長の