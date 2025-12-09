左膝手術からの復活を目指す広島の黒原が、2月1日からブルペン入りする意気込みを示した。所用でマツダスタジアムを訪れ「一斉にスタートして争っていくところなので、そこに合わせないといけない。（患部は）もう全然気にならない」と強調した。21年のドラフト1位左腕。昨季は53試合に救援登板し、4勝3敗、防御率2・11をマークしたが、今年5月に左膝外側半月板縫合術を受けた今季は全休。10月末から投球練習を再開しており「