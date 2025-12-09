「第15次五カ年計画（2026〜30年）」提案は、「先見的に未来産業の布陣を敷き、多様な技術ルート、典型的な応用シーン、実現可能なビジネスモデル、市場規制・監督ルールを模索し、量子科学技術、バイオマニュファクチャリング、水素エネルギーと核融合エネルギー、ブレイン・マシン・インターフェース（BMI）、エンボディドAI、第6世代移動通信（6G）などを新たな経済成長分野にしていく」ことを打ち出した。中国は積極的に未来産