ついに開通！ 富士山麓の新たな「抜け道」山梨県忍野村で2025年11月21日、新たな道路「村道鐘山線」が開通しました。富士五湖周辺の観光地へ向かう際のネックとなっていた国道138号の渋滞を避けるバイパスとして期待されています。【画像】ココが開通します！ 画像で見る！（9枚）ネット上では「これは朗報」「買い物が楽になる」といった歓迎の声が上がっています。山梨県忍野村は2025年11月21日午後3時より、新しい道路