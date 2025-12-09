12月8日午前、静岡県牧之原市の交差点で大型トラックが自転車をはねる事故がありました。自転車に乗っていた20代の男性警察官が重傷を負い、警察は大型トラックを運転していた男を逮捕しました。 【写真を見る】交差点で大型トラックと自転車が衝突 自転車に乗っていた警察官が重傷 トラック運転の男を逮捕=静岡県警 8日午前11時頃、牧之原市細江の県道の信号のある交差点で、左折しようとした大型トラックが自転車をはねる事故