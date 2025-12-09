華やかな赤やピンクの花でクリスマスや年末年始を彩る冬の鉢花『シクラメン』を紹介します。 色鮮やかな鉢花が並ぶ新潟市中央卸売市場。【長谷川珠子アナウンサー】「寒さが深まるこの時期、市場に並ぶ鉢花の約7割を占めるのが、冬の鉢花の女王・シクラメンです」手入れがしやすく、長いものだと半年近くその美しさを楽しめるシクラメン。【新花 総務部池田紀行 課長補佐】「新潟は厳しい寒さが続くが、シクラメンは寒さ