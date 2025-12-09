７日に男子プロゴルフツアー今季最終戦のメジャー最終戦、日本シリーズＪＴカップ（東京よみうりＣＣ、報知新聞社主催）で大会初優勝を飾った小木曽喬（たかし、２８）＝フロンティアの介護＝が８日、都内で行われた日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）の年間表彰式に出席し、優勝から一夜明けた喜びを語った。来季に向けて、自身初の年間複数回優勝とメジャー２勝目を目標に掲げた。スーツ姿で表彰式に出席した小木曽は、自身の