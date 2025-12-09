NY株式8日（NY時間15:30）（日本時間05:30） ダウ平均47691.53（-263.46-0.55%） ナスダック23505.60（-72.53-0.31%） CME日経平均先物50465（大証終比：-125-0.25%） 欧州株式8日終値 英FT100 9645.09（-21.92-0.23%） 独DAX 24046.01（+17.87+0.07%） 仏CAC40 8108.43（-6.31-0.08%） 米国債利回り 2年債 3.577（+0.017） 10年債 4.166（+0.031） 30年債 4.810（+0.