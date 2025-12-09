国際サッカー連盟(FIFA)は8日、来年夏の北中米ワールドカップでは、全104試合で前後半3分間ずつの「クーリングブレイク」を設けることが決まったと発表した。クーリングブレイクは、猛暑の中でプレーする選手たちが水分を補給したり、体を冷やしたりすることができるよう、前後半の途中で3分間試合中断する制度。酷暑が問題視されていた昨夏のクラブW杯など従来の大会では高温多湿の試合でのみ採用されていたが、北中米W杯では