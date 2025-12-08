「ケースティファイ（CASETiFY）」が、「ゴッド セレクション トリプルエックス（GOD SELECTION XXX）」と「フラグメント（fragment design）」とのトリプルコラボレーション第2弾を発売する。12月10日からケースティファイ各店で取り扱い、同日17時から公式オンラインストアでも販売する。1月13日までの期間限定販売で、在庫がなくなり次第終了。【画像をもっと見る】第2弾となる今回は、2023年に即完売した第1弾コラボから「