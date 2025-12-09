■倉元 177円(+50円、+39.4％) ストップ高 倉元製作所 [東証Ｓ]がストップ高。同社は前週末5日の取引終了後、ペロブスカイト太陽電池事業について、15日を効力発生日とする新設分割により、新たに設立するＫＵＲＡＭＯＴＯペロブスカイトに承継させることを決議したと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。新設会社は100％子会社となる予定。倉元は11月17日、同事業を会社分割（簡易新設分割）により新設会社に承