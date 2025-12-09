巨人のリチャード、田中瑛、中山の3選手が来年1月18日午後7時から放送のフジテレビ系列「ジャンクSPORTSプロ野球12球団トーク日本シリーズSP2025」の収録に参加した。今季、5月にトレードで加入したリチャードは「楽しかったです」と笑顔で振り返った。来季から新設される「長嶋茂雄賞」については「僕が獲れたらいいなと思います」と意欲。「手の届かないものではない。頑張るだけです」と目標に掲げた。