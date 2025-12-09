黄菊賞1着ノチェセラーダ（牡＝杉山佳）はプーシャンとの新コンビでホープフルS（27日、中山）へ。東京スポーツ杯2歳S2着後、年内もう1戦のプランもあったゾロアストロ（牡＝宮田）は来年に備える。ともにサンデーサラブレッドクラブが発表。