巨人の又木が都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、30万円減の年俸970万円（金額は推定）で更改。日本生命から入団も、2年間で0勝と苦しんでいる左腕は「来年がラストだと思ってやるしかない」と悲壮な決意をにじませた。今季は先発で2試合、救援で3試合に投げ0勝1敗、防御率4・73。課題に精神面を挙げ「少ないチャンスになる。そこで一発回答できるように」と誓った。