今年7月に日本球界に復帰したDeNA・藤浪が、横浜市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、3000万円増の年俸8000万円（金額は推定）で更改。来季は開幕から先発として臨むことを球団と確認して「180イニング登板」を目標に掲げた。「（球団から）“しっかり先発で回ってチームの優勝に貢献してほしい”と話していただいた」とした上で「イニング数をしっかり重ねたい。200と言いたいけど、現代野球では難しい。180ぐらい投げられれ