ロッテ・沢田の背番号が「66」から「54」に変更となった。54番は「ジョニー」の愛称で親しまれ「魂のエース」とも称された黒木投手コーチが現役時代に背負った番号。沢田は「ジョニーさんの魂が入っている番号。ぜひつけたいと思っていました」と喜んだ。10年目となる来季へ向け「ジョニーさんのような気持ちのピッチングをお見せすることができれば」とコメントした。