ヤクルト・中村悠が“復肩”を誓った。来季が3年契約の2年目で、現状維持の年俸1億5000万円（金額は推定）プラス出来高払いで契約を更改。17年目の今季は74試合で打率.230、1本塁打、11打点という成績だった。盗塁阻止率.132で、同.500の古賀が87試合に出場した。後輩との正捕手争いに「もう一度、レギュラーに。経験の部分では負けたくない」と鼻息は荒い。来年3月のWBCについては「選ばれれば光栄。早めに仕上げたい。チ