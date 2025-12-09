右肩手術から2年ぶりに復活したDeNA・入江が、2450万円増の年俸5800万円（金額は推定）で更改した。50試合に登板し、抑えを務めるなど3勝3敗22セーブ、防御率3・15で「ケガが治り、あの声援を聞いたとき“リハビリ頑張って良かった”と思ったが、夏場以降に結果が出なかった。来年は1年通して活躍したい」。また、作新学院で同学年の今井（西武）がメジャー挑戦することに「実力をつけていずれ、もしできるのなら（自分も）