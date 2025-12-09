モーグルW杯第2戦、男子で2位となった堀島行真＝ルカ（共同）【ルカ（フィンランド）共同】フリースタイルスキー・モーグルのワールドカップ（W杯）は8日、フィンランドのルカで第2戦が行われ、男子で7日の開幕戦を制した堀島行真（トヨタ自動車）は80.58点で2位だった。島川拓也（日本仮設）が6位、藤木豪心（イマトク）が7位、西沢岳人（リステル）が12位、中原旺助（NISEKOB＆J）は14位。マット・グレアム（オーストラリ