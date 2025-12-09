JR東日本によりますと、東北新幹線はきのう夜の地震の影響で、きょうは始発から、盛岡駅から新青森駅の間の上下線で運転を見合わせるということです。運転再開の見込みは立っていません。また、乗客が乗った「はやぶさ41号」が七戸十和田駅で停車していて、JR東日本は設備の点検を進めています。一方で、東京駅から盛岡駅の間は一部列車に遅れが見込まれるものの、始発から平常通り運転するということです。