けさ早く、青森県・東北町の変電所で火災がありました。地震の影響で設備が破損して火災が起きた可能性もあるということです。きょう午前4時40分ごろ、青森県東北町の上北送変電事業所で「変圧器から火が出た」と119番通報がありました。消防によりますと、変電所にある絶縁ケーブルが燃えたということです。火はおよそ20分後にほぼ消し止められ、けが人はいませんでした。昨夜の地震で、東北町では震度5強の揺れを観測していまし