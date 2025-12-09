ノーベル化学賞に選ばれた京都大学の北川進さんは、スウェーデンでの授賞式を前に記念講演に臨み、「今後、空気が金と同じ価値を持つ時代が来る」と語りました。北川さんは8日、ストックホルム大学での講演で、自身が開発した新素材「MOF」について説明しました。多数の微細な穴に気体を吸着できる特性を生かし、二酸化炭素の回収や水蒸気の利用など、空気そのものを“資源”として活用する技術につながると紹介しました。京都大学