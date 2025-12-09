客室内のソファでくつろぐ愛犬たち＝５日、「ＲＥＴＯＮＡＨＡＫＯＮＥ」小田急リゾーツ（小田原市）は、愛犬と一緒に宿泊できる高級ホテル「ＲＥＴＯＮＡＨＡＫＯＮＥ（リトナ箱根）」（箱根町元箱根）を１５日に開業する。犬に特化したサービスを展開し、犬のための室内空間、食事を用意、ホテルとしては関東最大級のドッグランを備える。１５室の客室は全て温泉付きで犬が歩きやすい床、くつろぎやすいソファを配置。愛