台湾でのアジア・ウィンターリーグ（ＷＬ）にＮＰＢ選抜として参加した巨人・吉村優聖歩投手（２１）、坂本達也捕手（２３）、宇都宮葵星内野手（２１）、相沢白虎内野手（２１）が８日、成田空港着の航空機で帰国した。チームは７日に行われたＪＡＢＡ選抜との決勝戦に敗れ、準優勝だった。ファーム首脳陣は宇都宮を、内外野の複数ポジションを守れる増田大の後継者候補として期待。ＷＬでは外野全ポジションを守り、“何でも