タレントの鈴木奈々が現在の姿を公開するともに、恋愛への思いを明かした。９日までにインスタグラムを更新し、「撮影中です」パジャマに眼鏡のオフショットを投稿。「今のバストが一番自信あります！自分磨きして彼氏作るぞー」と新たな恋愛に意気込み、「＃身長１５４ｃｍ＃体重５１キロ」と最新サイズを明かした。アヒル口もキュート。フォロワーは「ますます綺麗になった」「立候補します」「凄（すご）く似合ってて可愛