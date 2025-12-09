◇スポーツニッポンフォーラム制定「FORALL2025」（2025年12月8日）スポーツニッポンフォーラム制定「FORALL2025」の表彰式が8日、東京都文京区の東京ドームホテルで開催された。グランプリにはゴルフのAIG全英女子オープンを制した山下美夢有（24＝花王）と、車いすテニス男子で全米オープンを制し、生涯ゴールデンスラムを達成した小田凱人（19＝東海理化）、特別賞には陸上世界選手権東京大会男子110メートル障害5