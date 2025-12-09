JR東日本によりますと、青森県東方沖を震源とする最大震度6強の地震の影響で、設備点検を行っているため、東北新幹線は、盛岡と新青森駅の間で、上下線で始発から運転を見合わせるということです。運転再開の見込みは立っていません。