JR東日本は、12月8日に発生した地震の影響で、東北地方の各路線で運転を見合わせる。運転を見合わせるのは、東北新幹線の盛岡〜新青森駅間、奥羽本線の大館〜青森駅間、仙石線、東北本線の陸前山王〜松島駅間、仙石東北ライン、大船渡線BRT、大湊線、五能線、津軽線、八戸線の各路線。