◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断スターアニスの馬体の特徴を漢字1字で示すなら「速」。成長のバロメーターであるキ甲（首と背中の間の膨らみ）が発達しています。キ甲と連動して首抜けが良く、肩にもパワーがついている。成長速度でライバルをリードしています。体形は短距離仕様。各部位のつながりに遊びがなく、ガチッとした骨格です。父ドレフォンは米国の短距離チャンピオン、母エピセアロームは芝1200メートルの重賞（