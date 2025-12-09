俳優の中村雅俊（74）が8日、都内で映画「五十年目の俺たちの旅」（来年1月9日公開）の完成披露上映会に出席した。青春ドラマの名作と呼ばれる75年「俺たちの旅」の続編で、中村と田中健（74）、秋野太作（82）、ヒロインの岡田奈々（66）が03年のスペシャルドラマ以来の集結。中村は監督にも初挑戦し「本当に大変でした。監督としてはゴールしたが、この日から新たなスタート。自分の芝居には甘い部分があったかも」と反省を