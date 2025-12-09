東北新幹線は８日深夜に発生した青森県東方沖を震源とする最大震度６強の地震の影響で設備点検を行っているため、９日の始発から盛岡―新青森駅間の上下線で運転を見合わせる。ＪＲ東日本が同日午前５時過ぎに発表した。