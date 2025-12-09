巨人の又木鉄平投手（２６）が８日、来季に向けて悲壮な覚悟を語った。今季は故障もあり、１軍では５登板で０勝１敗、防御率４・７３。プロ初勝利はお預けとなった。「ただただ情けないし悔しい１年だった」と唇をかんだ。９月４日のヤクルト戦（岐阜）では今季２度目の先発マウンドで４回途中５失点。阿部監督から「情けないと思ってやってくれ」と厳しいゲキを飛ばされた左腕は「言われてるうちが華。しっかり受け止めて、来年