最大震度6強を観測した青森県など、東北と北海道は今日9日午前5時現在も津波注意報報が継続されています。このあとも日本海側を中心に雪が降り、寒さが続きます。安全な場所で、できる限りの暖をとりながら過ごしてください。所々で雪最高気温は八戸で5℃予想今日9日は冬型の気圧配置となっており、上空には寒気が流れ込んでいます。東北や北海道では、昨夜から冷え込みが強まっています。昨日8日午後11時15分ごろに発生した青森