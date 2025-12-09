アメリカ・アカデミー賞の前哨戦とされるゴールデン・グローブ賞で、アニメ映画賞に「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章 猗窩座再来」がノミネートされました。ゴールデン・グローブ賞の候補が8日に発表され、外崎春雄監督の「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章 猗窩座再来」がアニメ映画賞にノミネートされました。「鬼滅の刃」は主人公の少年・竈門炭治郎が鬼になった妹を人間に戻すために鬼と戦う物語で、この映画は、鬼の根城