労働組合・日本プロ野球選手会は８日、大阪市内で定期大会を開き、新会長としてソフトバンクの近藤健介外野手（３２）を承認した。任期は１年。２１年に就任した広島の会沢翼会長（３７）は退任する。また、新たに専任の副会長２人を執行部に置き、規約改訂でＮＰＢとの交渉力強化を図る。副会長には西武の源田壮亮内野手（３２）、巨人の松本剛外野手（３２）が就任。各球団の選手会長が副会長を兼ねていた体制を改め、少数精