阪神・西勇がSSK社の「プロスタッフ会議」に出席し、心拍数アップのトレーニングに励んでいることを明かした。「ゆっくりな動作よりは心拍数を上げて心臓からポンポン（体中に血液を）送る。年齢が重なれば年々、（心拍機能が）2〜3％ダウンしていく」そこで11月からシャトルランなどの瞬発系に特化して練習を積んでおり、「ただ10キロのランニングを続けるのではなくて、無酸素トレーニングを取り入れて筋肉の老化を抑える