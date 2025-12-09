阪神・高寺が来季目標に失策ゼロを掲げた。尼崎市立竹谷小学校で「JERAセ・リーグCHALLENGE次世代支援プロジェクト」に参加し5年生2クラス約50名とともに環境活動について学んだ。二酸化炭素（C＜O2＞）排出ゼロを掲げる同社にちなみ「エラーはゼロになればいい。その中でも積極的なプレーをしていきたい」と誓いをたてた。かねて「出られるならどこでも守る」と語る若虎は、来季も内外野問わず安定した守備で存在感を示す。