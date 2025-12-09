オリックス・若月健矢捕手（３０）が８日、大阪市内の球団施設で契約更改交渉に臨み、５０００万増の１億８０００万円でサイン（金額は推定）。今季はベストナインと自身２度目のゴールデングラブ賞に選出されるなど充実の年。さらに選手会長として球団へ湿気対策を要望した。本拠地・京セラドーム大阪は屋内球場、さらに海に囲まれた舞洲に球団施設があるとあって湿気は悩みの種だった。若月がチームを代表し球団へお願いした