阪神・豊田は来季こそプロ1号だ。高寺とともに「JERAセ・リーグCHALLENGE次世代支援プロジェクト」に参加。野球教室の最後にはロングティーを披露し、校舎を飛び越える“場外弾”を放って沸かせた。今季までの4年間で1軍本塁打はいまだゼロ。ただ今季からは昨季まで封印してきたウエートトレーニングを解禁してパワーアップを図っており、「トレーニングで筋力アップもできている。その結果としてホームランを打てればいい