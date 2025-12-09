神奈川・白山高の柳沢仁利（３年）が８日、横浜市内の同校で、大相撲大島部屋への入門会見を行った。野球部で１７７センチ、１１７キロの４番一塁手は「相撲は裸一貫で勝負できる。野球と違って個人競技なので、自分次第でいくらでも変われる」と意気込んだ。同校元監督、現横浜の村田浩明監督とも交流があり「愛されるチームを目指す、と話していた。自分も愛される力士を目指したい」と語った。来年の初場所（１月１１日初